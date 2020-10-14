Москва, , 15:41 — REGNUM Свои поздравления России по поводу успехов в создании вакцины от новой коронавирусной инфекции высказал на встрече с министром иностранных дел России в Москве Сергеем Лавровым 14 октября глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

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«Хочу раз еще поздравить Россию с прогрессом в рамках (создания) вакцины (от SARS-CoV-2», — заявил он.

Также Ди Майо еще раз поблагодарил Россию за помощь, которая была предоставлена Италии во время самого сложного периода пандемии коронавируса весной нынешнего года.

«В нашу страну прилетела помощь с российской стороны для того, чтобы в этот очень сложный момент для итальянского народа нам всем помогать», — подчеркнул глава итальянского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества между Россией и Туркменией провел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время телефонного разговора со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.