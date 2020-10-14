Бишкек, , 15:21 — REGNUM Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева можно поместить под домашний арест. Об этом 14 октября заявил на брифинге в Бишкеке новый премьер-министр республики Садыр Жапаров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

«Его (Атамбаева — ред.) можно было поместить под домашний арест», — заявил Жапаров.

При этом на данный момент бывший киргизский президент находится в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что Бишкек не будет пересматривать соглашение о пребывании на своей территории российской военной базы.