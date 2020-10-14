Киев, , 15:19 — REGNUM Коронавирус выявили примерно у 60 депутатов и 30 работников аппарата Верховной рады Украины. Об этом заявил 14 октября спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"По народным депутатам последние показатели сегодня не готов сказать, но до 60 всего перебороли или болеют, и почти каждый день у нас — дополнительные заболевшие», — рассказал он.

Разумков отметил, что за минувшую неделю коронавирус выявили примерно у десяти работников аппарата Верховной рады.

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Спикер подчеркнул, что парламент Украины не будет уходить на карантин, а продолжит работать в режиме, изменённом с учётом эпидемиологической ситуации в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявил, что диалог между Украиной и Россией будет продолжаться, поскольку без него невозможно остановить военный конфликт в Донбассе.

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