Киев, 14 октября 2020, 15:19 — REGNUM Коронавирус выявили примерно у 60 депутатов и 30 работников аппарата Верховной рады Украины. Об этом заявил 14 октября спикер парламента Дмитрий Разумков, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Разумков отметил, что за минувшую неделю коронавирус выявили примерно у десяти работников аппарата Верховной рады.
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Спикер подчеркнул, что парламент Украины не будет уходить на карантин, а продолжит работать в режиме, изменённом с учётом эпидемиологической ситуации в стране.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявил, что диалог между Украиной и Россией будет продолжаться, поскольку без него невозможно остановить военный конфликт в Донбассе.
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