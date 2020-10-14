Бишкек, , 15:11 — REGNUM «Вопрос об отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова должен решиться до конца сегодняшнего дня», — заявил на пресс-конференции Садыр Жапаров, которого депутаты утвердили в должности премьер-министра сегодня, 14 октября.

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По его словам, он намерен потребовать ухода Жээнбекова с поста главы государства «в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями».

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Жапаров также отметил, что в случае добровольной отставки за Сооронбаем Жээнбековым сохранится статус экс-президента, дающий ряд привилегий (президентская пенсия, дом в госрезиденции и т. д.).

«Сегодня мы встретимся с ним и обсудим. Вопрос об уходе президента в отставку решится сегодня вечером», — подытожил он.

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