Минск, , 15:07 — REGNUM В минском суде 14 октября состоится рассмотрение дела чемпионки по тайскому боксу Александры Ситниковой, задержанной накануне за оппозиционную деятельность. Сейчас она содержится в РУВД Центрального района Минска.

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Александра Ситникова — многократная чемпионка республики и трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы по тайскому боксу. Она была задержана в Минске во время проведения манифестаций противников бессменного правления Александра Лукашенко.

Ситникова публично поддерживала сторонников перемен и на своей странице в Instagram осуждала «страшную жестокость со стороны правительства».

Накануне, 13 октября на 15 суток ареста был осужден многократный чемпион мира по тайскому боксу Юрий Булат. Его адвоката лишили возможности оказать правовую защиту под предлогом «сложной эпидемиологической ситуации» при том, что Лукашенко сначала отрицал опасность коронавируса, а затем неоднократно заявлял о победе над ним.

В нынешнем году о солидарности со сторонниками перемен заявили многие известные белорусские спортсмены. Среди них — активная участница проводимой властями политики русофобской «белорусизации» многократный призёр Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, также участвовавшая в протестных манифестациях, а до этого проводившая «Кубок Языка» («Мова Сup»).

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Также напомним, 18 августа белорусские спортсмены опубликовали призывы к властям прекратить массовый террор, реабилитировать политзаключенных и провести новые президентские выборы. Среди подписантов — лишённая олимпийской медали за допинг чемпионка мира в толкании ядра Надежда Остапчук, чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская и другие известные в республике спортсмены.