Москва, , 14:57 — REGNUM Пока неизвестно, как будет реализовано на практике заверение турецких властей об открытости для доступа посетителей, туристов и паломников православных реликвий собора Святой Софии (Айя-София). На сегодняшний день эти меры пока не доведены до конца. Об этом сегодня, 14 октября, в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Нам давали заверения турецкие коллеги о том, что все то, что связано с православной культурой, сохранит открытость для доступа посетителей, туристов, паломников, — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. — Посмотрим, как это будет на практике реализовано, потому что пока соответствующие технические меры еще не завершены».

При этом Лавров отметил, что Россия признает право Турции определять параметры использования храма Святой Софии, однако это должно делаться обязательно с учётом его статуса объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В рамках ЮНЕСКО эта дискуссия еще не завершена», — подчеркнул российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции аннулировали решение 1934 года о наделении Святой Софии статусом музея. В июле 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче храма-музея Святой Софии управлению по делам религии и открытии там исламских богослужений. 24 июля в соборе Святой Софии прошёл первый намаз.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заверил, что изменение статуса собора Святой Софии не отразится на его принадлежности всемирному историческому наследию.

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