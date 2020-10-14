Москва, 14 октября 2020, 14:57 — REGNUM Пока неизвестно, как будет реализовано на практике заверение турецких властей об открытости для доступа посетителей, туристов и паломников православных реликвий собора Святой Софии (Айя-София). На сегодняшний день эти меры пока не доведены до конца. Об этом сегодня, 14 октября, в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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При этом Лавров отметил, что Россия признает право Турции определять параметры использования храма Святой Софии, однако это должно делаться обязательно с учётом его статуса объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции аннулировали решение 1934 года о наделении Святой Софии статусом музея. В июле 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о передаче храма-музея Святой Софии управлению по делам религии и открытии там исламских богослужений. 24 июля в соборе Святой Софии прошёл первый намаз.
Представитель президента Турции Ибрагим Калын заверил, что изменение статуса собора Святой Софии не отразится на его принадлежности всемирному историческому наследию.
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