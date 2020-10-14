Москва, , 14:45 — REGNUM Законопроект о продлении беззаявительного порядка выплат в связи с рождением детей внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Турчак и депутаты от «Единой России» Сергей Неверов и Андрей Исаев, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Предлагается продлить приостановление до 1 марта 2021 г. действия части 3 статьи 2 и статьи 5 федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», предусматривающей обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление о назначении указанных выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере социальной защиты населения, и территориальные органы Пенсионного фонда России (ПФР) о смене места жительства (пребывания), фактического проживания, а также обстоятельствах, влекущих прекращение осуществления этой выплаты.

Для сохранения здоровья и недопущения распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации назначение выплат в связи с рождением детей будет проходить без подачи заявлений.

Положение утратило силу с 2 октября 2020 года.