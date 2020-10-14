Москва, , 14:38 — REGNUM Препятствий для общения России с оппозицией других стран нет, однако с их стороны не должно быть призывов к насильственному свержению конституционного строя. Об этом сегодня, 14 октября, в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что для этого сейчас нет никаких препятствий, если только речь не идёт о тех, «кто призывает к насильственному свержению конституционного строя наших партнёров».

«Я считаю, что мы будем общаться со всеми, как это уже в целом ряде случаев и происходит», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия всегда уважала решения, касающиеся выбора руководителя и парламента, которые принимались в странах, с которыми у РФ «есть отношения».

«И мы видим, как наши западные коллеги всегда встречаются с оппозицией, причем далеко не всегда и не только с системной оппозицией», — добавил российский министр.

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«Мы и до этого не чурались отношений с оппозицией, но теперь мы будем делать это без оглядки на тех, кто пытался нам что-то выдвигать», — сказал глава МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в Брюсселе состоялась встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с главами министерств иностранных дел стран ЕС в неформальной обстановке. 29 сентября в Вильнюсе с Тихановской встретился президент Франции Эммануэль Макрон. А 6 октября в Берлине состоялась встреча лидера белорусской оппозиции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.