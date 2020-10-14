Сеул, , 14:55 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провел встречи с послами Саудовской Аравии и ОАЭ в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В рамках встречи с послом Саудовской Аравии, Абдулла Саиф Аль-Нуайми и Чхве Чжон Гон договорились расширить сотрудничество в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, а также в борьбе с коронавирусом.

А в ходе другой встречи посол ОАЭ Рияд Ахмед аль-Мубарак и первый замминистра Южной Кореи высоко оценили развитие двусторонних отношений в различных областях, среди которых энергетика, инфраструктура, здравоохранение, туризм и образование. Представители двух стран также обсудили введение упрощенной системы въезда для бизнесменов.

Между тем, Чхве Чжон Гон обратился к послам Саудовской Аравии и ОАЭ с просьбой поддержать кандидатуру министра торговли Южной Кореи Ю Мён Хи на пост главы Всемирной торговой организации (ВТО).