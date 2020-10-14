Белград, , 14:37 — REGNUM Сербия никогда не вступит ни в состав Североатлантического альянса (НАТО), ни в какие-либо другие военные блоки. Об этом 14 октября заявил президент республики Александр Вучич в интервью ТАСС.

«Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру», — заявил сербский лидер.

Также Вучич указал, что его страна будет самостоятельным, независимым и свободным государством, придерживающимся нейтралитета в военной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Сербии Синиша Мали встретился с директором недавно открытого офиса американской финансовой корпорации развития Джоном Йовановичем.