Москва, , 14:33 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов поддерживает ограничение участия страховых компаний в системе обязательного медицинского страхования, решение сделает систему медстрахования прозрачней, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

По факту страховые компании получают деньги просто за то, что они есть, отметил Миронов.

«Проверки медицинских организаций страховщиками давно превратились в формальность. Они просто штампуют полисы и получают свои 2% от средств, которыми управляют. МФЦ могут делать то же самое и обойдутся налогоплательщикам гораздо дешевле», — заявил парламентарий.

По его мнению, если страховщики полностью исчезнут из системы ОМС, «для пациентов ничего не изменится, по крайней мере, в худшую сторону, а на развитие здравоохранения освободятся, по разным оценкам, несколько десятков миллиардов рублей».

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, исключающий страховщиков из системы финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях.

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