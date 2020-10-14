Лондон, 14 октября 2020, 14:33 — REGNUM Индонезийская диаспора в Великобритании передала идею о важности развития научной дипломатии, сообщает Antara.
Встреча, проведенная в посольстве Индонезии в Лондоне, направлена на обсуждение вклада индонезийской диаспоры как в усилиях по борьбе с COVID-19, так и в решение проблем страны.
На встрече с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди индонезийская диаспора рассказала о нескольких вещах, связанных с потенциалом технологического сотрудничества, а также о роли диаспоры в доставке технологий из Великобритании, которые могут быть применены в Индонезии.
Известно, что многие индонезийские студенты получат возможность учиться в Великобритании.
Как сообщало ИА REGNUM, компания Huawei работает с агентством по оценке и применению технологий над созданием цифровой системы в Индонезии.
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