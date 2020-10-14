Лондон, , 14:33 — REGNUM Индонезийская диаспора в Великобритании передала идею о важности развития научной дипломатии, сообщает Antara.

Встреча, проведенная в посольстве Индонезии в Лондоне, направлена на обсуждение вклада индонезийской диаспоры как в усилиях по борьбе с COVID-19, так и в решение проблем страны.

На встрече с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди индонезийская диаспора рассказала о нескольких вещах, связанных с потенциалом технологического сотрудничества, а также о роли диаспоры в доставке технологий из Великобритании, которые могут быть применены в Индонезии.

Известно, что многие индонезийские студенты получат возможность учиться в Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Huawei работает с агентством по оценке и применению технологий над созданием цифровой системы в Индонезии.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Huawei создает цифровую систему в Индонезии