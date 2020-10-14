Ереван, , 14:33 — REGNUM Власти Армении знали о том, что Азербайджан готовится начать в Нагорном Карабахе военные действия. Об этом 14 октября заявил глава правительства страны Никол Пашинян во время своего обращения к нации.

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«Начало войны против Арцаха (Нагорно-Карабахская республика (НКР) — ред.) не оказалось неожиданностью для нас. Мы знали и ждали, вопрос был в том, конкретно, когда и в каком направлении должен был наступать враг», — сказал армянский премьер-министр.

Также он подчеркнул, что армия НКР начала героически сражаться с противником с первых минут его наступления и уточнил, что «азербайджанско-турецкие войска в коалиции с террористами» тогда начали наиболее сильное наступление на НКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минская группа Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна закончить переговоры и «вернуть территории» Азербайджану.