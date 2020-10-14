Киев, , 14:23 — REGNUM Первый вопрос, который зададут украинским избирателям во время выборов, касается возможности пожизненного тюремного заключения за коррупцию в особо крупных размерах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 октября во время видеообращения.

«Вопрос номер один: нужно ли ввести пожизненное тюремное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» — сказал президент Украины.

Зеленский призвал избирателей прийти на участки и принять участие в опросе, пообещав, что всё будет так, как решат люди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский блогер и журналист Анатолий Шарий предположил, что Зеленский специально придумал «опрос» лишь для того, чтобы искусственно повысить явку сторонников партии «Слуга народа» на выборах 25 октября.

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