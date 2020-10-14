Бишкек, , 14:21 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня. 14 октября, подписал указ о назначении на должность премьер-министра республики Садыра Жапарова — осужденного за организацию захвата заложников экс-депутата, освобожденного из тюрьмы во время массовых беспорядков 5 октября.

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Также глава государства одобрил новый состав правительства, назначив:

Артема Новикова — первым вице-премьер-министром ,

Максата Мамытканова — вице-премьер-министром ,

Аиду Исмаилову — вице-премьер-министром,

Равшанбека Сабирова — вице-премьер-министром,

Руслана Казакбаева министром иностранных дел,

Марата Джаманкулова — министром юстиции,

Кыялбека Мукашева — министром финансов,

Санжара Муканбетова — министром экономики,

Улана Ниязбекова — министром внутренних дел,

Алмазбека Бейшеналиева — министром образования и науки,

Алымкадыра Бейшеналиева — министром здравоохранения,

Бакыта Бердалиева — министром транспорта и дорог,

Эркинбека Чодуева — министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации,

Бообека Ажикеева — министром чрезвычайных ситуаций,

Нуржигита Кадырбекова — министром культуры, информации и туризма,

Улукбека Кочкорова — министром труда и социального развития,

Бактыбека Аманбаева — руководителем Аппарата правительства,

Жиргалбека Сагынбаева — председателем госкомитета промышленности, энергетики и недропользования,

Алтынбека Исмаилова — председателем госкомитета информационных технологий и связи.

Напомним, что Садыр Жапаров на пресс-конференции 14 октября заявил о том, что рассчитывает на то, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подаст в отставку до конца сегодняшнего дня.

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