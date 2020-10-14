Бишкек, 14 октября 2020, 14:21 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня. 14 октября, подписал указ о назначении на должность премьер-министра республики Садыра Жапарова — осужденного за организацию захвата заложников экс-депутата, освобожденного из тюрьмы во время массовых беспорядков 5 октября.
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Также глава государства одобрил новый состав правительства, назначив:
Артема Новикова — первым вице-премьер-министром ,
Максата Мамытканова — вице-премьер-министром ,
Аиду Исмаилову — вице-премьер-министром,
Равшанбека Сабирова — вице-премьер-министром,
Руслана Казакбаева министром иностранных дел,
Марата Джаманкулова — министром юстиции,
Кыялбека Мукашева — министром финансов,
Санжара Муканбетова — министром экономики,
Улана Ниязбекова — министром внутренних дел,
Алмазбека Бейшеналиева — министром образования и науки,
Алымкадыра Бейшеналиева — министром здравоохранения,
Бакыта Бердалиева — министром транспорта и дорог,
Эркинбека Чодуева — министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации,
Бообека Ажикеева — министром чрезвычайных ситуаций,
Нуржигита Кадырбекова — министром культуры, информации и туризма,
Улукбека Кочкорова — министром труда и социального развития,
Бактыбека Аманбаева — руководителем Аппарата правительства,
Жиргалбека Сагынбаева — председателем госкомитета промышленности, энергетики и недропользования,
Алтынбека Исмаилова — председателем госкомитета информационных технологий и связи.
Напомним, что Садыр Жапаров на пресс-конференции 14 октября заявил о том, что рассчитывает на то, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подаст в отставку до конца сегодняшнего дня.
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