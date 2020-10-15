Остров Кунашир, Сахалинская область, , 00:28 — REGNUM Усиление современной японской армии, которую принято скромно называть «Силами Самообороны», вкупе с декларациями японских политиков о твердой решимости «возвращать северные территории», соблазняют многих экспертов высказывать соображения о возможности силового варианта отъема у России Курил японскими «самооборонцами». О том, насколько такой сценарий близок к реальности, рассуждает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Сами японцы, как эксперты, так и простые граждане. уверены, что усиление японских «сил самообороны» необходимо для противостояния с Китаем и Северной Кореей, а к России, такой большой и сильной, отношения не имеет. Между тем, история знает несколько примеров, когда Япония меньшими силами атаковала превосходящего противника и создавала ему огромные военные трудности.

А стараниями предыдущего премьер-министра Японии Синдзо Абэ закон о «силах самообороны» был изменен так, что практически преодолел пацифистский принцип японской конституции, запрещающий Японии искать решения политических проблем вовне с помощью военной силы. так неужели с учетом всего вышеизложенного России действительно «не о чем беспокоится»? Читайте статью Анатолия Кошкина «Россия и Япония: дружба дружбой, а оборонные усилия врозь».