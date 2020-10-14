Москва, , 14:15 — REGNUM В своих попытках оспорить результаты прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента страны западные страны применяют «негодные средства». Об этом сегодня, 14 октября, в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства не поддерживает требование «западных партнёров» немедленно согласиться на отправку в республику миссии ОБСЕ, которая «будет разруливать эту ситуацию».

«Мы убеждены, что все попытки их (выборы — прим. ИА REGNUM) оспорить и сказать, что там было меньше процентов, со стороны наших западных партнёров […] — это все-таки попытки с негодными средствами», — подчеркнул российский министр.

Лавров уверен, что стабильность в Белоруссии на фоне «попыток насильственных протестов» невозможна. Также в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы страны, считает он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Александр Лукашенко является избранным президентом Белоруссии и не нуждается в посредничестве ОБСЕ при решении внутрибелорусского конфликта. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, ситуация в Белоруссии напряжена из-за того, что оппозиция, «активно поддерживаемая некоторыми западными коллегами», пытается оспорить результаты выборов.

Лавров подчеркнул, что стабилизации обстановки в Белоруссии будет способствовать участие всех слоёв белорусского общества в конституционной реформе, которую инициировал Лукашенко.

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