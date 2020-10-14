Москва, , 14:17 — REGNUM Российская сторона зеркально ответит Евросоюзу на введение санкций, связанных с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 14 октября в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

«Мы отвечаем зеркально», — сказал Лавров, отмечая, что такова дипломатическая практика.

Он добавил, что власти ФРГ не собираются предоставлять какие-либо факты о предполагаемом «отравлении» блогера, несмотря на все международные обязательства, но Россия продолжит требовать их от германской стороны. В этом деле «нестыковок миллион», сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в санкционный список против России, связанный с деломНавального, попали около пяти человек.

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