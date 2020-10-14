14 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Трамп и Байден вышли на финишную прямую. И хотя результаты опросов отдают победу Байдену, исход голосования определяют выборщики. Каков расклад Трампа по ключевым штатам и каковы, соответственно, его шансы, рассказывает в издании The Hill Шелдон Джейкобсон, д. м. н., профессор информатики, эксперт в области оценки рисков в государственной политике, основатель Election Analytics в Университете Иллинойса, учебной лаборатории STEM для прогнозирования выборов.

Игорь Юдкевич, , 20:32 — REGNUM 25 октября 2016 года, за две недели до дня президентских выборов, Хиллари Клинтон, казалось, вот-вот станет первой женщиной, избранной президентом Соединенных Штатов. В тот же день опросы общественного мнения пролили яркий свет в ее пользу. Казалось, что победа у нее в кармане. В последующие две недели ситуация начала резко меняться, и ветер, удерживающий ее предвыборный корабль на плаву, изменился. Как мы все знаем, 8 ноября 2016 года, всего через две недели, Дональд Трамп был избран президентом.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Перенесемся на четыре года вперед. Может ли Дональд Трамп вырвать еще одну победу из пасти поражения и преодолеть значительные препятствия, вызванные социальными беспорядками, экономическим спадом, который последовал за карантином и хаосом на Капитолийском холме? Будет ли то, что он сам перенес COVID-19, служить мотиватором для его сторонников отдать свои голоса — или, напротив, оттолкнет людей от переизбрания президента, чье личное пренебрежение рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний привело к бедствиям в области общественного здравоохранения? Учитывая, что уже подано более 9 миллионов голосов избирателей, многие из которых считаются демократами, в том числе более 1,6 миллиона во Флориде, является ли резкий подъем Трампа в последнюю минуту чем-то невероятным?

Национальные опросы показывают, что Трамп наверняка проиграет всенародное голосование с еще большим отрывом, чем в 2016 году. Демократические штаты, такие как Калифорния и Нью-Йорк, гарантируют этот результат. Однако выборы выигрывает коллегия выборщиков, которой Трамп мастерски управлял в 2016 году.

Дональд Трамп. Выборы 2016 Gage Skidmore

Сейчас, когда мы приближаемся к последним двум неделям перед выборами, какие ключевые факторы победы Трампа следует искать, что могло бы привести к тому, что президент удержит за собой Белый дом?

Во-первых, традиционные опорные пункты Республиканской партии, такие как Техас, Джорджия и Айова, должны перейти от «склонности к поддержке республиканцев» до их конкретной поддержки. У Трампа нет никакой надежды выиграть второй срок без этих надежных республиканских штатов.

Во-вторых, опросы в таких штатах, как Флорида, Северная Каролина и Огайо, должны показывать динамику в пользу Трампа. Огайо имеет решающее значение. Последним действующим президентом, который выиграл Белый дом, проиграв Огайо, был Франклин Рузвельт в 1944 году. Результаты в этих штатах будут определяться тем, какая партия сможет заставить своих избирателей прийти и отдать свои голоса. Это все обязательные для Трампа штаты, в то время как Байден может позволить себе потерять один из них и всё же выиграть выборы.

В-третьих, победа в тройке штатов Ржавого пояса — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании — в 2020 году — это голубая мечта Трампа. Математика Коллегии выборщиков предполагает, что Трамп не сможет победить, если проиграет все три. Победа в любом из них даст ему путь, пусть и узкий, к Белому дому. Выигрыш двух может упрочить шансы.

Джозеф Байден Digital Campaign Manager Doug Jones for Senate

В-четвертых, Трампу нужно захватить несколько неожиданных штатов. Любой из Аризоны, Миннесоты, Невады или Колорадо может компенсировать потери в Штатах Ржавого пояса. Опросы дают ему некоторые шансы в Аризоне, которую он выиграл в 2016 году, Трамп и сейчас нуждается в некоторой помощи в этом штате.

Насколько вероятно, что все эти события произойдут? Если сравнивать с игрой в орлянку, Трампу нужно собрать 10 орлов подряд, чтобы выиграть, сотворив нечто, что ему удалось в 2016 году. Сможет ли он сделать это снова в 2020 году? Шансы велики. Алан Лихтман, автор книги «Ключи от Белого дома», с этим согласен.

Хотя Байден уверенно лидирует в опросах, результаты голосования и явка избирателей в нескольких ключевых штатах определят, кто победит в Белом доме. Математика Коллегии выборщиков предполагает, что несколько тысяч голосов, переворачиваемых в нескольких ключевых штатах, могут превратить изначальный прорыв Байдена в финальный триумф Трампа. С учетом того, что около 60 процентов имеющих право голоса избирателей, вероятно, проголосуют на выборах в этом году, разница между победой и поражением тонка, как бумага, в зависимости от того, как эти 60 процентов распределяются по ключевым для битвы штатам.