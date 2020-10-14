Москва, , 14:06 — REGNUM США планомерно ведут линию на слом договоренностей в сфере стратегической стабильности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Последние заявления американской стороны о якобы готовности временно заморозить ядерные арсеналы неприемлемы и выходят за грань «игры по честным правилам», — заявил Слуцкий.

Он выразил сожаление, что маниакальное стремление Вашингтона втянуть в переговоры Пекин может обернуться окончательным срывом всего процесса пролонгации ДСНВ (СНВ-3).

«Глава МИД Сергей Лавров уже заявил, что не видит перспектив продления договора. И если так произойдет, то, на мой взгляд, будет разрушен едва ли не последний краеугольный камень в системе контроля над вооружениями. И вся вина за это полностью ляжет на Соединенные Штаты», — подчеркнул Слуцкий.

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