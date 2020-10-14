Яунде, , 14:07 — REGNUM Группа экспертов ООН по правам человека призвала правительство Камеруна освободить задержанного оппозиционера Мориса Камто, а также сотни его сторонников которые были арестованы после общенациональных протестов 22 сентября. Об этом сообщает BBC Africa.

Камто уже три недели находится под домашним арестом. Военные окружили его дом после того, как он призвал к общенациональным протестам, чтобы вынудить действующего президента Поля Бийю, находящегося у власти уже 38 лет, уйти в отставку.

Около 500 сторонников Камто также были арестованы, и более 200 из них все еще находятся под стражей.

14 независимых экспертов ООН также призвали к беспристрастному расследованию предполагаемых нарушений прав человека правительством Камеруна.