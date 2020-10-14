Москва, , 14:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил несогласие с решением постоянного комитета ПАСЕ и посоветовал обратиться к опыту России по борьбе с пандемией коронавируса.

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"Европейским странам необходимо уйти от политики двойных стандартов и заняться спасением жизни людей. Большое количество жертв пандемии, пострадавшая экономика не заботит европейских парламентариев», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что принятые Россией решения спасли многие жизни, позволили поддержать экономику страны, чего нельзя сказать о действиях ряда европейских стран.

«Если пойти на меры, которые они предлагают, мы не сбережем наших граждан. Особенно тревожит то, что они дают свои рекомендации под предлогом соблюдения прав человека, нарушая их в собственных странах. Прежде всего, права на жизнь — о чем говорит количество жертв в Европе. Права на свободу передвижения — все являются свидетелями трудностей, которые испытывают сотни тысяч людей из‑за закрытых границ. По этим и другим причинам на многочисленных митингах в европейских городах звучат серьезные требования к властям», — отметил Володин.

«Совету Европы было бы правильно обратиться к опыту России по борьбе с пандемией», — уверен спикер Госдумы.

Среди эффективных мер борьбы с коронавирусом он назвал разработанную в России вакцину.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в режиме видеоконференции члены ПАСЕ, представляющие парламенты государств — членов Совета Европы, обсудили влияние пандемии коронавируса на права человека. ПАСЕ предостерегла от «злоупотребления чрезвычайными полномочиями с целью заставить оппозицию замолчать или ограничить права человека». Отдельно критике в связи с этим подверглась Россия — за проведение в июле голосования по поправкам к Конституции РФ. ПАСЕ обратила внимание на то, что Россия ввела «несколько новых и противоречивых механизмов для проведения голосования в условиях пандемии»: оно проводилось несколько дней, а участки для голосования находились в парках и общественных местах.

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