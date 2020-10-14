Москва, , 14:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин внёс свой вклад в переговоры о перемирии в Нагорном Карабахе в решающий момент. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».

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"Он контролировал наши ночные бдения, и уже глубоко в ночи мы с ним два раза разговаривали», — пояснил Лавров, назвав прошедшие в Москве переговоры уникальными.

Глава российского МИД добавил, что в процессе участвовал и министр обороны Сергей Шойгу. Он общался со своими коллегами из Армении и Азербайджана, чтобы согласовать вопрос о механизме контроля за прекращением огня.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров выступил за введение в Нагорный Карабах российского миротворческого контингента и военных наблюдателей.

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