Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Высказывание депутата Европарламента Андрюса Кубилюса об уголовном деле, касающемся территориального спора между Тбилиси и Баку о принадлежности комплекса древних православных монастырей Давид-Гареджи, является недопустимым. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 14 октября сказал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

Журналисты попросили его прокомментировать слова евродепутата. Он назвал «смешным» то, что дело возбуждено в отношении событий, которые произошли в 2007 году, и заявил, что это делается для попытки отвлечь внимание населения страны от внутренних проблем.

«Я хочу ответить на заявление господина Кубилюса. Насколько я понял, он сказал, что тема Давид-Гареджи, которая сегодня интересует общественность, является смешной. Для нас категорически неприемлема оценка политика, который представляет европейскую структуру», — заявил Талаквадзе.

Он также выразил надежду, что Кубилюс объяснится по этому вопросу.

Напомним, в Грузии 24 сентября заявили, что необходимо пересмотреть соглашения 2006 и 2007 годов, которые Тбилиси и Баку заключили при делимитации границы. Позже в Генпрокуратуре Грузии сообщили, что ведомству передали топографические карты 1938 года выпуска, на которых граница отмечена не так, как решила двусторонняя комиссия по делимитации. Двух ее членов обвинили в нарушении территориальной целостности Грузии и арестовали на время следствия.

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