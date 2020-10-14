Москва, , 13:36 — REGNUM Несмотря на то, что практическая политика Франции и Германии по отношению к России является не очень оптимистичной, в Париже хотят сохранять стратегические отношения с Москвой. Об этом 14 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

«Пока практическая политика лидеров Европейского союза, включая Францию и Германию, к сожалению, не очень оптимистична, хотя в Париже, по-моему, гораздо более настроены сохранять стратегические отношения с нами», — сказал глава российского МИД.

При этом Лавров уточнил, что такова позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, реализующаяся в контексте договоренностей с президентом России Владимиром Путиным в ряде механизмов, созданных между двумя странами для обсуждения и выработки каких-то общих подходов, а также для общего видения в отношении стратегических вопросов, включая стратегические безопасность и стабильность в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей заявил, что США делают попытки создать в Молдавии новый «нарыв» на пространстве бывшего СССР.