Киев, 14 октября 2020, 13:35 — REGNUM Показатели работы офиса генерального прокурора Украины выросли почти вдвое. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 октября в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.
Чиновник отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил уволить Венедиктову до конца 2020 года, если она не покажет результат своей работы.
Венедиктова отметила, что решения о наказании преступников выносят суды.
Напомним, ранее Зеленский в интервью BBC News заявил, что генеральный прокурор должна обеспечить «посадки» коррупционеров, и на это у неё есть время до конца 2020 года.
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