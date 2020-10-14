Киев, , 13:35 — REGNUM Показатели работы офиса генерального прокурора Украины выросли почти вдвое. Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 октября в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews.

Чиновник отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который пригрозил уволить Венедиктову до конца 2020 года, если она не покажет результат своей работы.

«Несмотря на COVID-19, несмотря на сложное финансовое положение, все показатели выросли вдвое, это точно. К примеру, аресты имущества и т.д.» — рассказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что решения о наказании преступников выносят суды.

«Мы уже показываем хороший результат, и будем показывать такой же результат и в дальнейшем», — подчеркнула она.

Напомним, ранее Зеленский в интервью BBC News заявил, что генеральный прокурор должна обеспечить «посадки» коррупционеров, и на это у неё есть время до конца 2020 года.

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