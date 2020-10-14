Париж, , 13:32 — REGNUM Во Франции оппозиционные политики резко раскритиковали возможное введение комендантского часа в крупных городах и другие меры, направленные на борьбу с распространением SARS-CoV-2, которые выдвинули премьер-министр страны Жан Кастекс и другие министры. Об этом в среду, 14 октября, сообщает Le Figaro.

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Представители политических групп «Национальное объединение» и Коммунистическая партия Франции раскритиковали «непоследовательность и несостоятельность» новых антикоронавирусных мер, предложенных правительством.

Так, лидер Коммунистической партии Фабьен Руссель заявил, что введение комендантского часа во Франции станет «признанием властью собственного провала», а евродепутат от партии «Национальное объединение» Жильбер Коллар предположил, что «эти меры направлены на создание впечатления, будто растерянные власти действительно что-то делают».

Журналисты отмечают, что 14 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявит о возможном введении новых мер для борьбы с SARS-CoV-2, которые включают в себя комендантский час в крупных городах.