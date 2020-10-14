Москва, , 13:12 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект, исключающий страховщиков из финансирования бесплатного лечения в федеральных медучреждениях, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Предусматривается наделение Федерального фонда обязательного медицинского страхования отдельными полномочиями страховщика в части организации оказания и оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам федеральными медицинскими организациями. Федеральные медицинские организации будут осуществлять деятельность в системе обязательного медицинского страхования в соответствии с договорами, заключаемыми между ними и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Предлагается финансировать федеральные медицинские центры напрямую из федерального фонда ОМС. Одновременно вводится заявительный (сейчас уведомительный) порядок включения медорганизаций, участвующих в системе ОМС. Заявки должны отправляться в территориальный фонд ОМС, где работает или планирует работать клиника по программе ОМС.

Контрольные функции у страховых компаний предлагается забрать и передать фонду. Обеспечивать защиту прав пациентов, информировать их, готовить иски к медорганизациям по конфликтным ситуациям также предлагается не страховщикам, а территориальным фондам.

Предусматривается уменьшение нормативного размера средств, предоставляемого территориальным фондом обязательного медицинского страхования страховой медицинской организации на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, с размера 1−2 процента до 0,5 — 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Уменьшение размера средств, предоставляемых страховой медицинской организации на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию, позволит высвободить средства обязательного страхования в объеме до 6,8 млрд рублей к 2023 году, которые могут быть направлены на реализацию территориальных программ обязательного медицинского страхования, отмечают в правительстве.

Предлагается изменить и структуру тарифа на оказание медицинской помощи. Сейчас тариф состоит из жестко оговоренных статей: оплата труда медиков, закупка лекарств, проведение лабораторных исследований, оплата коммунальных услуг. предлагается сделать состав тарифа более гибким.

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