Берн, , 13:18 — REGNUM В санкционный список Швейцарии внесено 40 граждан Белоруссии, включая министра внутренних дел Юрия Караева и председателя ЦИК Лидию Ермошину. Об этом 14 октября сообщается на сайте швейцарского Государственного секретариата экономики.

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Уточняется, что минэкономики Швейцарии «модифицировало в приложении постановления» о санкциях против Белоруссии.

«В список добавлены 40 физических лиц. Меры в отношении них вступили в силу 13 октября в 18 часов (19:00 мск)», — говорится в сообщении.

Также известно, что против указанных лиц вводятся санкции финансового характера замораживание авуаров и экономических ресурсов и запрет на их предоставление.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Евросоюз опубликовал в своем официальном журнале, чем ввел в действие санкционный список, куда включены 44 представителя руководства Белоруссии.