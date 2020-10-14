Джакарта, , 13:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что до сих пор они все еще ждут подтверждения от аппарата безопасности Филиппин относительно статуса индонезийской гражданки Наны Исирани, которая подозревается в терроризме, сообщает CNN Indonesia.

«Представитель Индонезии на Филиппинах обратился к властям страны с просьбой уточнить соответствующую информацию», — заявил пресс-секретарь МИД Индонезии Теуку Фаизашах.

Гражданка Индонезии была арестована совместной группой сил безопасности Филиппин 10 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательные агентства Индонезии и Сингапура провели совместные тренинги по предотвращению происшествий на судах, в самолетах, чтобы укрепить сотрудничество между двумя странами.

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