Киев, , 13:03 — REGNUM По состоянию на 13 октября наблюдателями на местных выборах зарегистрировались 222 человека. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

В пресс-службе рассказали, что за выборами в стране будут следить 16 представителей четырёх государств и 206 представителей международных организаций.

Напомним, местные выборы на Украине состоятся 25 октября. На выходе с избирательных участков будет проведён опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

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