Москва, , 13:00 — REGNUM В Казахстане учёт мнения русскоязычного населения играет одну из ключевых ролей в сохранении государства. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Я не вижу угрозы раскола Казахстана по этническому принципу. Власти Казахстана понимают необходимость надёжной территориальной целостности. В этом смысле учёт русскоязычных имеет одно из важнейших значений, особенно что касается преподавания на русском языке, русскоязычных школ и так далее. Всё это является предметом двусторонних отношений. Это же и касается вовлечённости русских в управление государством. Убеждён, что президент и первый президент Казахстана это понимают», — сказал Лавров.

По его словам, американцы осваивают постсоветское пространство «и мы видим, что они пытаются сеять противоречие»: «Они продвигают линию, которая поощряет националистические настроения титульной нации. Китай также интересует продвижение своих экономических интересов. Китай, накопив экономическую мощь и сделав это по правилам Запада, реализует естественные интересы, и мы стараемся гармонизировать интересы Центральной Азии с возможностями КНР».