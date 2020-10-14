Москва, 14 октября 2020, 12:59 — REGNUM В Нагорном Карабахе необходимо обеспечить присутствие российского миротворческого контингента и военных наблюдателей. Об этом в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» 14 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, это необходимо для осуществления контроля за режимом прекращения огня. Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что миротворческие силы должны заработать на линии фактического соприкосновения.
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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Также Пашинян напомнил, что у Армении и России есть взаимные обязательства в области безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Боестолкновения и артиллерийские обстрелы населённых пунктов с обоих сторон продолжаются до сих пор. 10 октября после многочасовых переговоров в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Однако объявленный режим прекращения огня был практически сразу нарушен. Армянская и азербайджанская стороны обвинили друг друга в новых нападениях.