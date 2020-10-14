Москва, , 12:59 — REGNUM В Нагорном Карабахе необходимо обеспечить присутствие российского миротворческого контингента и военных наблюдателей. Об этом в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» 14 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В Карабахе нужно развернуть миротворцев. Москва считает, что там должны быть российские наблюдатели, но последнее слово за сторонами конфликта», — отметил Лавров.

По его словам, это необходимо для осуществления контроля за режимом прекращения огня. Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что миротворческие силы должны заработать на линии фактического соприкосновения.

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«На первом этапе, помимо освобождения двух районов, разблокировались бы все коммуникации, экономические связи, транспортные контакты и развертывались бы миротворцы, которые гарантировали бы невозобновление боевых действий», — отметил Лавров.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках Минской группы ОБСЕ может быть поднят вопрос о вводе российских миротворцев в Нагорный Карабах, где сейчас продолжаются ожесточенные бои. Также Пашинян напомнил, что у Армении и России есть взаимные обязательства в области безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Боестолкновения и артиллерийские обстрелы населённых пунктов с обоих сторон продолжаются до сих пор. 10 октября после многочасовых переговоров в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе с полудня 10 октября. Однако объявленный режим прекращения огня был практически сразу нарушен. Армянская и азербайджанская стороны обвинили друг друга в новых нападениях.