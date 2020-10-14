Вашингтон, , 13:13 — REGNUM Американская сторона «очень сильно» надеется на присоединение России к предлагаемым «Соглашениям Артемиды» (Artemis Accords), которые устанавливают общие принципы освоения космоса. Об этом глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил 13 октября на брифинге для иностранных журналистов.

Он также выразил надежду на то, что если Россия не вступит в соглашения, то будет следовать изложенным в них принципам. Документ, пояснил он, лишь вводит в действие положения из Договора по космосу от 1967 года.

Брайденстайн добавил, что США хотели бы получить от России предложения по устройству окололунной станции, которая теперь называется Lunar Orbital Platform-Gateway, так как ценят её как партнёра. Прекрасным примером партнёрства с РФ он назвал деятельность Международной космической станции.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил 12 октября в ходе Международного астронавтического конгресса, что Россия, вероятнее всего, не будет основательно участвовать в американском проекте создания окололунной станции в рамках программы «Артемида».