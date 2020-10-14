Москва, , 13:02 — REGNUM США делают попытки создать в Молдавии новый «нарыв» на пространстве бывшего СССР. Об этом 14 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Комсомольская правда», «Спутник» и «Говорит Москва».

Как считает глава МИД РФ, одной из возможностей взаимодействия между Россией и США является приднестровское урегулирование, где существует механизм «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС).

В тоже время, по мнению Лаврова, в данный момент этот механизм по разрешению ситуации в Приднестровье не функционирует.

«Прежде всего потому, что здесь американцы пытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной такой нарыв на постсоветском пространстве», — отметил он.

Также министр иностранных дел РФ указал, что, по его мнению, в данном случае это делается для того, чтобы не допустить того, чтобы, некоторое время назад сформировавшаяся коалиция между кандидатом на пост президента Молдавии Майей Санду и президентом страны Игорем Додоном с его Социалистической партией, никогда не состоялась практическим образом, и чтобы прозападные силы в республике однозначно победили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приднестровье в настоящее время осуществляется плановая ротация миротворческих подразделений российского воинского контингента.