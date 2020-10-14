Варшава, , 12:54 — REGNUM Заместитель главы министерства иностранных дел Польши Павел Яблоньский в преддверии саммита стран «Троеморья», проведение которого запланировано на 19−20 октября в эстонском Таллине, раскрыл планы по развитию сотрудничества в рамках объединения. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«В следующие понедельник и вторник в Таллинне состоится саммит министров стран «Троеморья». И это мероприятие будет уникальным не только по форме, которая будет в основном удаленной из-за пандемии, но и по содержанию. Потому что после нескольких лет работы инициативы Троеморья, функционирующей в основном как политический проект, она начинает все больше и больше трансформироваться в проект экономического сотрудничества», — сказал Павел Яблоньский.

Как пояснил дипломат, в скором времени будут запущены важные проекты по инфраструктурному соединению стран между собой по оси «север-юг». «Для этого необходимо очень тесно координировать соответствующие министерства всех стран членов. Реализовывать проекты надо как можно скорее на техническом уровне. В нашем сотрудничестве надо меньше политики и больше реальной экономической и структурной работы», — подчеркнул Яблоньский.

«Инициатива «Трех морей» на самом деле сосредоточена в первую очередь на трех аспектах. Это соединение автомобильной и железнодорожной инфраструктуры от Эстонии до Болгарии и Хорватии. Это интеграция энергетических рынков. Здесь мы можем сказать о создании газового коридора «Север-Юг», от Балтийского до Адриатического моря. Третьим аспектом выступает развитие общей технологической инфраструктуры, цифровизации, т. е. построение соединений с использованием новейших технологий, чтобы наш регион стал центром новейших технологий в Центральной Европе и, по сути, во всей Европе», — заключил замглавы МИД Польши.

Напомним, «Троеморье» — это международная экономическая и политическая инициатива, объединяющая 12 стран Европейского союза, расположенных между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. В число участников входят Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Венгрия.