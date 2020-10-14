Белфаст, Великобритания, , 12:48 — REGNUM «Предохранительный» карантин вступит в силу в Северной Ирландии с 16 октября с целью предотвратить рост заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 14 октября Sky News.

По словам первого министра Северной Ирландии Арлин Фостер, подобная мера вводится на четыре недели. С 19 по 30 октября продлеваются школьные каникулы, закрываются бары и рестораны, которые не работают навынос.

Тем не менее свою работу продолжат религиозные учреждения при условии использования защитных средств и спортивные залы для индивидуальных тренировок.

Вводятся также ограничения на массовые собрания, в том числе внутри домов. Свадьбы и похороны не запрещаются, но проводить их возможно при менее чем 25 собравшихся и без последующих собраний.

Напомним, ввести «предохранительный» карантин (circuit breaker) в Великобритании предложил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер с тем, чтобы избежать наплыва больных в лечебные учреждения системы здравоохранения королевства.