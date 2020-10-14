Вашингтон, , 12:50 — REGNUM Верховный суд разрешил администрации США немедленно приостановить обработку данных, полученных в ходе переписи населения. Об этом сообщает телекомпания NBC.

Национальное Бюро переписи намеревалось прекратить подсчёты, чтобы представить результаты президенту Дональду Трампу до 31 декабря. Это крайний срок, допустимый федеральным законом.

Окружной апелляционный суд потребовал, чтобы подсчёты продолжались до конца октября ради более точных результатов. Однако 13 октября Верховный суд заблокировал это решение.

Власти США проводят перепись раз в десять лет, начиная с 1790 года. Участие в процедуре обязательно. По итогам переписи корректируют границы избирательных округов при проведении выборов в Палату представителей Конгресса США и в законодательные собрания отдельных штатов.

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