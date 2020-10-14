Баку, , 12:45 — REGNUM Народ Азербайджана не является врагом армянского народа, и любая война заканчивается миром. Об этом 14 октября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.

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"Мы не враги для армянского народа, любая война заканчивается миром», — сказал президент Азербайджана.

Также он отметил, что у азербайджанцев нет претензий к армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, и добавил, что Азербайджан является многонациональной страной, где проживают тысячи представителей армянского народа.

«Они тоже наши граждане, это придает нам силы. Пусть они не волнуются, они будут жить лучше, безопаснее. Мы создадим там (в Нагорном Карабахе — ред.) инфраструктуру, рабочие места», — отметил Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минобороны Армении заявили, что с начала обострения конфликта в Нагорном Карабахе ВС Азербайджана потеряли свыше 5 тыс. военнослужащих убитыми.