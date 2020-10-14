Иркутск, 14 октября 2020, 12:41 — REGNUM Кадровые решения в отношении чиновников иркутского минздрава будут приняты на основании проверок правоохранительных органов. Об этом заявил губернатор Игорь Кобзев.
Напомним, ранее СМИ сообщили о задержании сына министра здравоохранения Иркутской области Наталии Л. Ильи Б.
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«На сегодняшний день правоохранительные органы проводят проверку. Нам необходимо дождаться её результатов. Затем будем принимать кадровые решения. Сейчас все находятся на рабочих местах», — прокомментировал Кобзев.