Анкара, , 12:37 — REGNUM С сегодняшнего дня турецкое исследовательское судно Oruç Reis возобновило сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье. Об этом 14 октября сообщил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

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Он уточнил, что в район проведения работ судно прибыло накануне. Тогда же было протестировано и оборудование, сообщает агенство Anadolu.

«Со среды начнётся сейсморазведка», — уточнил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе бурение в Средиземном море возобновило турецкое буровое судно Barbaros Hayrettin.12 октября в МИД Турции заявили, что исследовательское судно Oruc Reis будет проводить в течение следующих десяти дней сейсморазведочные работы в Восточном Средиземноморье «на турецком континентальном шельфе».

Власти Турции выпустили международное оповещение НАВТЕКС (Navtex), в котором сказано, что исследовательское судно Oruc Reis будет проводить сейсморазведочные работы совместно с турецкими судами Ataman и Cengiz Han. Исследования намечены на период с 12 по 22 октября. Разведка будет проводиться на морском шельфе к югу от греческого острова Кастелоризо.