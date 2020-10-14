Сухум, , 12:35 — REGNUM Депутаты парламента Абхазии призвали президента страны Аслана Бжанию принять дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Обращение 13 октября было опубликовано на сайте законодательного органа.

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"Несмотря на прилагаемые вами и кабинетом министров усилия, прогнозируется увеличение темпа роста распространения пандемии. При ограниченных средствах диагностики, единственный COVID-госпиталь в городе Гудаута работает на пределе возможностей», — говорится в обращении.

В качестве дополнительных мер депутаты призвали закрыть на карантин школы и детские сады, работу кафе и ресторанов ограничить доставкой еды на дом, временно запретить работать спортивным школам и секциям, парикмахерским и салонам красоты. Также члены парламента призвали закрыть музеи, театры и другие учреждения культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным минздрава Абхазии на 14 октября, в стране выявлено 2430 носителей коронавируса, из которых 1087 победили инфекцию. В Гудаутской ЦРБ лечатся 175 пациентов с COVID-19.

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