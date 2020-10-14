Нью-Йорк, США, , 12:39 — REGNUM Сотрудники СМИ, задержанные при освещении протестов в Белоруссии, должны быть освобождены. К этому белорусских властей призвал международный Комитет защиты журналистов (КЗЖ), базирующийся в Нью-Йорке.

В заявлении комитета говорится, что в Белоруссии 11 и 12 октября были задержаны по меньшей мере 49 журналистов. Трое из них остаются под стражей, а всего в заключении находятся восемь сотрудников белорусских СМИ.

Координатор КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Гульноза Саид подчеркнула, что власти должны отпустить всех журналистов на свободу, снять с них все ложные обвинения и позволить СМИ делать свою работу «беспрепятственно и без страха».

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