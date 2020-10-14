Сеул, , 12:23 — REGNUM 14 октября в формате видеоконференции состоялось 45-е ежегодное заседание военного комитета Южной Кореи и США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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Согласно опубликованным данным, в рамках видео встречи председатели Объединённых комитетов начальников штабов Южной Кореи и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе, а также пути укрепления совместной обороноспособности.

Известно, что глава Объединённых комитетов начальников штабов США Марк Милли подтвердил позицию Вашингтона о приверженности обязательствам по обеспечению безопасности Южной Кореи.

В свою очередь, глава Объединённых комитетов начальников штабов Южной Кореи Вон Ин Чхоль высоко оценил усилия сторон по поддержанию боеготовности вооружённых сил в сложных условиях пандемии коронавируса.

Отмечается, что на встрече также присутствовали командующий Индо-Тихоокеанским командованием США адмирал Филипп Дэвидсон и командующий войсками США в Южной Коре генерал Роберт Абрамс.