14 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 12:16 — REGNUM Вице-премьер и глава правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский в интервью Gazeta Polska заявил, что Варшава применит вето против бюджетов Европейского союза на 2021−2027 годы и Фонда реконструкции в случае продолжения «угроз и шантажа» со стороны Брюсселя, который нападает на «нашу идентичность, нашу свободу, наш суверенитет». По словам Качиньского, «мы не позволим терроризировать себя деньгами». Учитывая, что Польше выделяется в совокупности около 125 миллиардов евро субсидий из бюджета ЕС и Фонда реконструкции, польские и европейские издания задаются вопросом, что стоит за словами главы PiS.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Некоторые считают, что Качиньский обращался к внутренней аудитории, точнее, наиболее радикальному крылу правящей партии. Другие видят вилку между блефом и реальной угрозой. За день «до следующего европейского саммита, который пройдет в четверг, 15 октября, Елисейский дворец сохраняет оптимизм, — пишет французская газета Le Parisien. — «Я не верю в длительную блокировку, те, кто могут заблокировать — это те же, кто заинтересован в получении выгод», заявляет нам дипломат». Однако, по мнению немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung, к заявлениям «Качиньского следует отнестись серьезно», поскольку за ними стоит попытка «освободить Польшу от необходимости соблюдать все ценности и правила, характерные для Евросоюза». Если другие страны — члены ЕС не будут «решительно противостоять этой попытке шантажа, то в среднесрочной и долгосрочной перспективе под угрозой окажется гораздо больше, чем бюджет», и «если ЕС действительно потерпит неудачу в какой-то момент, то это произойдет не из-за бюрократов в Брюсселе, а из-за политиков типа Качиньского».

Польша — не единственная, кто грозит применить вето по отношении к бюджетам ЕС и Фонду реконструкции. Страны Бенилюкса, Австрия, Финляндия, Дания и Швеция тоже выступают за «нет». Однако они это делают, как замечают европейские эксперты, «по причинам совершенно противоположным». Председатель «Права и Справедливости» упирает на идеологические мотивы и делает сравнения, которые раздражают Европейский союз. Как заявил Качиньский, у поляков хотят отнять даже «культурный суверенитет». Он вспомнил, что во времена Польской Народной Республики, когда «Варшава полностью подчинялась Москве», им позволялось большее. Хотя руководство СССР не признавало фермеров и Католическую церковь, в Польше они были. А «сегодня институты ЕС, различные его чиновники, какие-то политики, которых поляки никогда никуда не выбирали, требуют, чтобы мы верифицировали всю нашу культуру и отвергли всё, что для нас важно, потому что им так хочется».

Судя по апелляции Качиньского ко временам ПНР, происходящее задевает его и на личном уровне. Но в политике нет места романтическим чувствам. Правящей партии надо просчитывать экономические возможности Польши и ее геополитическое окружение, выбирать грамотный баланс между маслом и пушками, хлебом и зрелищами. Бюджет страны дефицитен и обременен внешними долгами. С одной стороны, субсидии в 125 миллиардов евро на дороге не валяются. С другой стороны, зачем нужны деньги, если Польша перестанет быть Польшей в ее традиционном понимании и превратится в худший вариант Запада, отказавшегося от наследия латинской христианской культуры? Варшава чувствует, что воздух вокруг нее электризуется и растут завихрения. «Атмосфера в Европе, охваченной сегодня идеологиями, подобным идеологиям 1930-х годов, а также и новыми идеологиями, подрывающими основы Европы, пытается навязать нам различные вещи с помощью шантажа и принуждения», — заявляет в этой связи заместитель главы парламентского клуба PiS Марек Суский.

Такой диагноз вводит Польшу в ситуацию геополитического одиночества в ЕС, потому что она остается без союзников. Страны Восточной и Центральной Европы, наиболее близкие полякам, вряд ли смогут противостоять Брюсселю и доминирующей линии Европейской комиссии и Европейского парламента. Варшаве нужно бы бросить якорь и закрепиться, однако вначале следует найти твердый грунт. Выбор невелик. Есть Пекин, который равнодушен к обычаям и морали партнеров, лишь бы бизнес шел хорошо и не лезли во внутренние дела Китая. Есть США, самый оптимальный для «Права и Справедливости» вариант, однако он сработает, если Дональд Трамп сможет переизбраться, хотя даже тогда нет гарантий, что американцы не разыграют Варшаву, как разменную пешку, к тому же Вашингтон далеко. Рядом с Польшей находится Союзное государство России и Белоруссии, разделяющее консервативные ценности с поляками, но с ним Варшава побила все горшки.

Всё это предвещает непростое обсуждение будущего страны и PiS на предстоящем в ноябре партийном конгрессе, где будут приниматься в том числе важные кадровые решения. Не исключено, что непримиримая позиция Качиньского в отношении ЕС окажется негласно подвергнута критике. Вопрос в том, на какие уступки готова пойти «Право и Справедливость» и кого сдать, чтобы в 2023 году, когда наступит время очередных выборов в Сейм Польши, у нее оставались шансы в третий раз набрать большинство.