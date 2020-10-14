Ярославль, , 12:16 — REGNUM Комиссия по этике партии «Единая Россия» приняла решение объявить выговор чиновнице, ради которой уже отчаливший паром на Волге вернулся к пристани. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Евгений Ревенко Er.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в Тутаеве Ярославской области отчаливший паром с пассажирами вернулся из-за того, что на него опоздала первый заместитель главы администрации Тутаевского района Маргарита Новикова. История получила значительный резонанс в СМИ и соцсетях. Сама Новикова принесла извинения землякам, сказав, что опаздывала на важную встречу после общения с жителями.

«Мы считаем, что никакая занятость чиновника не может быть оправданием неуважения и проявления высокомерия по отношению к окружающим», — отметил ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, заместитель секретаря Генсовета партии Евгений Ревенко.

Комиссия направила материалы в Ярославское региональное отделение «Единой России». Новикова является членом партии, по партийной линии ей и объявят выговор.

Стоит отметить, что ситуация не так однозначна. Ранее начальник переправы заявил корреспонденту ИА REGNUM, что Новикова не просила развернуть паром, решение подобрать опоздавших пассажиров принял судоводитель. Так или иначе, но решение о выговоре можно считать сравнительно мягким наказанием.

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