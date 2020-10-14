Джакарта, , 12:15 — REGNUM Поисково-спасательные агентства Индонезии и Сингапура провели совместные тренинги по предотвращению происшествий на судах, в самолетах, чтобы укрепить сотрудничество между двумя странами, сообщает Antara.

«38-е совместное учение в 2020 году пройдет в городе Пангкалпинанг», — заявил представитель поисково-спасательного агентства Индонезии Диди Хамзар.

Совместные учения между ведомствами Индонезии и Сингапура в 2020 году под названием Indopura проходят в течение трех дней до 15 октября 2020 года.

Известно, что стажеры из Индонезии получат материалы в виде разбора полетов и технических упражнений. Предоставленные материалы включают процедуры для проведения поисково-спасательных операций между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство туризма и креативной экономики вместе с министерством здравоохранения Индонезии продолжают обеспечивать готовность отелей для размещения медицинских работников и пациентов с COVID-19 без симптомов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии медработников разместят в отелях

Читайте развитие сюжета: МИД Индонезии ждёт ответ Филиппин о причастных к терроризму согражданах