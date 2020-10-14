Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Военные действия не помогут разрешить давний конфликт в Нагорном Карабахе. Урегулировать его можно только путём переговоров. Об этом заявил посол США Кэри Кавано, ранее занимавший пост сопредседателя Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху.

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Дипломат уверен, что возможность выработать соглашение по Карабаху существует, однако для этого необходима готовность обеих сторон к диалогу. По его словам, как Армении, так и Азербайджану необходимо искать возможность выработки взаимоприемлемого компромисса. Однако, подчеркнул посол, пока обе стороны «занимают максимально жёсткие позиции».

«Боевые действия там не отвечают ничьим интересам, — подчеркнул в беседе с ТАСС Кавано. — Единственный путь решения конфликта лежит через переговоры. Это трудный путь».

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Также Кавано указал на необходимость проводимой Минской группы ОБСЕ работы по урегулированию конфликта, несмотря на критику в адрес группы со стороны Еревана и Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Боестолкновения продолжаются до сих пор. 10 октября после многочасовых переговоров в Москве с участием глав МИД Армении и Азербайджана Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Однако объявленный режим прекращения огня был практически сразу нарушен.

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