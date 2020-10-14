Москва, , 12:14 — REGNUM Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны немедленно приступить к переговорам по линии военных для согласования механизма контроля перемирия. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 14 октября в интервью ряду отечественных СМИ.

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Он отметил, что за последние дни несколько раз обсуждал карабахский конфликт с главами МИД Армении и Азербайджана. Министр обороны России Сергей Шойгу контактировал со своими коллегами в этих странах, а президент Владимир Путин — с лидерами сторон.

Главный вывод российской стороны в том, что нужна немедленная встреча по линии военных, чтобы согласовать механизм контроля за прекращением огня, «о котором говорится в нашем документе и который пока никто не начал обсуждать», сказал Лавров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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