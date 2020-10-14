Москва, , 12:05 — REGNUM Заключённые в 2015 году в Минске соглашения по Донбассу сформулированы в российских интересах и были поддержаны лидерами Украины, Германии и Франции. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В 2015 году Минские договорённости сформулированы в российских интересах. Они поддержаны главами Германии, Франции и Украины. Заявления из Киева — от лукавого: интерпретация — международно-правовая. Договорённости раздражают тех, кто не готов к учёту интереса востока страны», — сказал Лавров.

По его словам, необходимо также добиваться выполнения заключённых договорённостей: «Мы всё-таки вежливые люди, и я убеждён, что наша позиция от отстранения от позиции Запада должна оставаться в рамках международного права, и нужно соблюдать приверженность договорённостям — в случае с Донбассом это Минские соглашения. Но другой вопрос — добиваться выполнения обязательств сторон. Я уже направил с десяток писем в Германию о решениях официальных лиц на Украине, включая президента Украины Владимира Зеленского. Ответы абсолютно беспомощные, простые отписки».